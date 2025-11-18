Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Замороженные ягоды, творожный сыр — крем-чиз для десертов готов за 15 минут

Крем-чиз с ягодами Крем-чиз с ягодами Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот крем-чиз — идеальное решение, когда нужен яркий цвет и натуральный ягодный вкус. Он подходит для прослойки тортов, капкейков и декора, держит форму и не расплывается. А главное — не требует свежих ягод, поэтому готовить такой крем можно круглый год.

Возьмите 200 г сливочного сыра и 50 г мягкого сливочного масла. Для ягодной основы подойдут замороженная клубника, малина, черника или смесь — достаточно 100 г. Ягоды разморозьте, прогрейте на слабом огне 2–3 минуты и разомните. Добавьте 1 ст. л. сахара и проварите еще 3 минуты, чтобы масса слегка загустела. Протрите через сито, чтобы удалить крупные зерна, и полностью остудите.

Взбейте масло 1 минуту до мягкости, добавьте сыр и продолжайте взбивание еще 60 секунд. Порциями вводите 80–90 г сахарной пудры и ягодное пюре, контролируя консистенцию. Крем должен получиться густым и глянцевым. Если он становится слишком мягким, поставьте чашу в холодильник на 10–15 минут, затем снова немного взбейте.

  • Совет: используйте ягоды с пониженным содержанием воды — черника или малина дают более плотную текстуру, чем клубника или вишня.

  • Факт: натуральные ягодные пигменты придают крему насыщенный цвет без красителей, а легкая кислинка делает вкус десертов выразительнее.

  • Калорийность: около 260 ккал на 100 г, время приготовления: 15 минут.

Посмотрите классический рецепт крем-чиза у нас на сайте.

