20 ноября 2025 в 05:25

Недорогой и простой! Банановый крем-чиз для тортов — готов за 10 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Банановый крем-чиз — находка, когда нужен ароматный, плотный и недорогой крем. Он получается устойчивым, с мягким фруктовым вкусом и легкой сладостью. Подходит для домашних тортов, медовиков, капкейков и даже рулетов: не течет, отлично держит форму и равномерно распределяется по коржам.

Для приготовления возьмите 200 г охлажденного сливочного сыра и 80 г мягкого сливочного масла. Один спелый банан разомните вилкой до состояния густого пюре — чем спелее банан, тем насыщеннее вкус и сильнее сладость. Добавьте 70–80 г сахарной пудры, затем банановое пюре и взбейте массу до однородности. Введите сыр и взбейте еще раз, чтобы крем стал плотным и гладким.

Крем подходит для отсадки, легко намазывается и не расслаивается. При необходимости охладите его 15 минут, чтобы он стал более плотным перед сборкой торта.

  • Совет: если банан слишком сладкий, уменьшите количество сахарной пудры до 50 г — крем останется стабильным.

  • Калорийность: около 280 ккал на 100 г; время приготовления: 10 минут.

Кокосовый крем-чиз: десерты будут вкуснее рафаэлло. Попробуйте приготовить по нашему рецепту.

Анастасия Фомина
А. Фомина
