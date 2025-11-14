Кокосовый крем-чиз: десерты будут вкуснее, чем рафаэлло!

Кокосовый крем-чиз особенно хорош тем, что сочетается с ягодными начинками, шоколадными коржами и ванильными бисквитами, оставаясь одновременно плотным и нежным. Он легко держит форму и быстро взбивается.

Чтобы приготовить основу, берут 200 г сливочного сыра, 70 г сливочного масла комнатной температуры и 200 мл холодных сливок жирностью не ниже 33%. В глубокую чашу добавляют сливочный сыр и размягченное масло, взбивают до однородной пышной массы. Затем постепенно вводят сливки, продолжая работать миксером на средней скорости, пока крем не станет устойчивым. В процессе добавляют две столовые ложки кокосовой стружки и столовую ложку сахарной пудры, регулируя сладость по своему вкусу. Для более яркого аромата можно добавить каплю кокосового экстракта. Итог — густой, воздушный крем, который отлично держит бортики, пропитывает коржи и подходит для отсадки на капкейки.

Совет: чтобы крем был максимально стабильным, охладите миску и венчики миксера перед взбиванием. Крем работает лучше, если дать ему постоять в холодильнике 15–20 минут после приготовления.

Торт получится лучше, чем в кондитерских, с этим легким шоколадным крем-чизом.