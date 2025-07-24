Профитроли с семгой и сыром! Хрустящие облачка с рыбной начинкой! Сочетание слабосоленой рыбы, сливочного сыра и ароматной зелени делает их универсальными: и для будничного ужина, и для праздничного стола. Готовятся несложно.
Ингредиенты для теста
- Масло сливочное — 100 г
- Вода — 250 мл
- Яйца — 4–5 шт.
- Мука — 160 г
- Соль — 1/2 ч. л.
Для начинки
- Семга слабосоленая — 300 г
- Укроп — 50 г
- Сыр творожный — 150 г
Приготовление
- Вскипятить воду с маслом и солью. Всыпать муку, тщательно размешать, проварить 2 минуты и немного остудить. Ввести яйца по одному, каждый раз хорошо перемешивая. Выложить тесто на противень с бумагой, формируя шарики. Выпекать при 180 градусах около 35–40 минут до золотистости.
- Рыбу нарезать мелко, зелень измельчить, смешать с сыром. Разрезать остывшие профитроли, наполнить начинкой, соединить половинки.
Подавайте сразу или немного охладите — вкус в любом случае останется ярким.
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