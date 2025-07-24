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24 июля 2025 в 09:00

Профитроли с семгой и сыром! Хрустящие облачка с рыбной начинкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Профитроли с семгой и сыром! Хрустящие облачка с рыбной начинкой! Сочетание слабосоленой рыбы, сливочного сыра и ароматной зелени делает их универсальными: и для будничного ужина, и для праздничного стола. Готовятся несложно.

Ингредиенты для теста

  • Масло сливочное — 100 г
  • Вода — 250 мл
  • Яйца — 4–5 шт.
  • Мука — 160 г
  • Соль — 1/2 ч. л.

Для начинки

  • Семга слабосоленая — 300 г
  • Укроп — 50 г
  • Сыр творожный — 150 г

Приготовление

  1. Вскипятить воду с маслом и солью. Всыпать муку, тщательно размешать, проварить 2 минуты и немного остудить. Ввести яйца по одному, каждый раз хорошо перемешивая. Выложить тесто на противень с бумагой, формируя шарики. Выпекать при 180 градусах около 35–40 минут до золотистости.
  2. Рыбу нарезать мелко, зелень измельчить, смешать с сыром. Разрезать остывшие профитроли, наполнить начинкой, соединить половинки.

Подавайте сразу или немного охладите — вкус в любом случае останется ярким.

Ранее мы готовили кабачковые рулетики с сырной начинкой! Вкусная летняя закуска.

закуска
рыба
сыр
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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