Профитроли с семгой и сыром! Хрустящие облачка с рыбной начинкой

Профитроли с семгой и сыром! Хрустящие облачка с рыбной начинкой

Профитроли с семгой и сыром! Хрустящие облачка с рыбной начинкой! Сочетание слабосоленой рыбы, сливочного сыра и ароматной зелени делает их универсальными: и для будничного ужина, и для праздничного стола. Готовятся несложно.

Ингредиенты для теста

Масло сливочное — 100 г

Вода — 250 мл

Яйца — 4–5 шт.

Мука — 160 г

Соль — 1/2 ч. л.

Для начинки

Семга слабосоленая — 300 г

Укроп — 50 г

Сыр творожный — 150 г

Приготовление

Вскипятить воду с маслом и солью. Всыпать муку, тщательно размешать, проварить 2 минуты и немного остудить. Ввести яйца по одному, каждый раз хорошо перемешивая. Выложить тесто на противень с бумагой, формируя шарики. Выпекать при 180 градусах около 35–40 минут до золотистости. Рыбу нарезать мелко, зелень измельчить, смешать с сыром. Разрезать остывшие профитроли, наполнить начинкой, соединить половинки.

Подавайте сразу или немного охладите — вкус в любом случае останется ярким.

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