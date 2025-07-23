Кабачковые рулетики с сырной начинкой! Вкусная летняя закуска! Эти нежные рулетики из кабачков с пикантной начинкой покорят вас своим свежим вкусом и лёгкостью приготовления. Идеально подойдут для фуршета, лёгкого ужина или летнего перекуса.

Ингредиенты для основы

Кабачок — 1 шт. (около 350 г)

Укроп — 1 пучок

Яйца — 3 шт.

Соль — 1/2 ч. л.

Сметана — 2 ст. л.

Мука — 4 ст. л.

Для начинки

Сыр (твёрдый или сливочный) — 100 г

Укроп — 1 пучок

Помидоры — 2 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Майонез — 1 ст. л.

Сметана — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Приготовление

Кабачок натрите на крупной тёрке, слегка отожмите лишний сок. Добавьте рубленый укроп, яйца, соль, сметану и муку, перемешайте до однородности. Жарьте тонкие блинчики на разогретой сковороде с небольшим количеством масла до золотистой корочки с обеих сторон. Для начинки натрите сыр, смешайте с мелко нарезанными помидорами, укропом, чесноком, майонезом и сметаной. Посолите по вкусу. Остывшие кабачковые блинчики смажьте начинкой, сверните в рулеты и нарежьте порционными кусочками.

Ранее мы готовили кабачки с курицей и сыром! Запекаем вкуснятину на шпажках в маринаде.