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23 июля 2025 в 08:30

Кабачковые рулетики с сырной начинкой! Вкусная летняя закуска

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковые рулетики с сырной начинкой! Вкусная летняя закуска! Эти нежные рулетики из кабачков с пикантной начинкой покорят вас своим свежим вкусом и лёгкостью приготовления. Идеально подойдут для фуршета, лёгкого ужина или летнего перекуса.

Ингредиенты для основы

  • Кабачок — 1 шт. (около 350 г)
  • Укроп — 1 пучок
  • Яйца — 3 шт.
  • Соль — 1/2 ч. л.
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Мука — 4 ст. л.

Для начинки

  • Сыр (твёрдый или сливочный) — 100 г
  • Укроп — 1 пучок
  • Помидоры — 2 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Майонез — 1 ст. л.
  • Сметана — 1 ст. л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Кабачок натрите на крупной тёрке, слегка отожмите лишний сок. Добавьте рубленый укроп, яйца, соль, сметану и муку, перемешайте до однородности. Жарьте тонкие блинчики на разогретой сковороде с небольшим количеством масла до золотистой корочки с обеих сторон.
  2. Для начинки натрите сыр, смешайте с мелко нарезанными помидорами, укропом, чесноком, майонезом и сметаной. Посолите по вкусу. Остывшие кабачковые блинчики смажьте начинкой, сверните в рулеты и нарежьте порционными кусочками.

Ранее мы готовили кабачки с курицей и сыром! Запекаем вкуснятину на шпажках в маринаде.

кабачки
сыр
помидоры
рулеты
закуска
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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