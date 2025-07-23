Кабачковые рулетики с сырной начинкой! Вкусная летняя закуска! Эти нежные рулетики из кабачков с пикантной начинкой покорят вас своим свежим вкусом и лёгкостью приготовления. Идеально подойдут для фуршета, лёгкого ужина или летнего перекуса.
Ингредиенты для основы
- Кабачок — 1 шт. (около 350 г)
- Укроп — 1 пучок
- Яйца — 3 шт.
- Соль — 1/2 ч. л.
- Сметана — 2 ст. л.
- Мука — 4 ст. л.
Для начинки
- Сыр (твёрдый или сливочный) — 100 г
- Укроп — 1 пучок
- Помидоры — 2 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Майонез — 1 ст. л.
- Сметана — 1 ст. л.
- Соль — по вкусу
Приготовление
- Кабачок натрите на крупной тёрке, слегка отожмите лишний сок. Добавьте рубленый укроп, яйца, соль, сметану и муку, перемешайте до однородности. Жарьте тонкие блинчики на разогретой сковороде с небольшим количеством масла до золотистой корочки с обеих сторон.
- Для начинки натрите сыр, смешайте с мелко нарезанными помидорами, укропом, чесноком, майонезом и сметаной. Посолите по вкусу. Остывшие кабачковые блинчики смажьте начинкой, сверните в рулеты и нарежьте порционными кусочками.
Ранее мы готовили кабачки с курицей и сыром! Запекаем вкуснятину на шпажках в маринаде.