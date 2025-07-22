Кабачки с курицей и сыром! Запекаем вкуснятину на шпажках в маринаде

Кабачки с курицей и сыром! Запекаем вкуснятину на шпажках в маринаде

Кабачки с курицей и сыром! Запекаем вкуснятину на шпажках в маринаде! Это ароматное и сытное блюдо сочетает нежное куриное мясо, сочные овощи и расплавленный сыр. Готовится просто, а результат впечатляет!

Ингредиенты

Кабачки молодые — 2 шт.

Помидоры — 3 шт.

Лук репчатый — 3 шт.

Куриное филе — 1 шт. (около 300 г)

Сыр твёрдый — 100 г

Соевый соус — 2 ст. л.

Горчица — 1 ч. л.

Паприка — 1 ч. л.

Соль — по вкусу

Приготовление

Филе нарежьте кубиками, добавьте соль, паприку, соевый соус и горчицу. Перемешайте и оставьте на 15 минут. Кабачки и помидоры нарежьте кружочками, лук — кольцами. Кабачки слегка посолите и сбрызните соевым соусом. На шпажки нанизывайте овощи и курицу в произвольном порядке. Заверните каждую порцию в фольгу, формируя «конфеты». Выложите заготовки на противень (желательно на решётку) и готовьте в разогретой до 180 °C духовке 40–50 минут. За 10 минут до готовности раскройте фольгу, посыпьте блюдо тёртым сыром и запекайте до золотистой корочки.

Подавайте горячим прямо в фольге — сочное мясо, овощи и тягучий сыр создают потрясающий вкус! Приятного аппетита!

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