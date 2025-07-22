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22 июля 2025 в 08:00

Кабачки с курицей и сыром! Запекаем вкуснятину на шпажках в маринаде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачки с курицей и сыром! Запекаем вкуснятину на шпажках в маринаде! Это ароматное и сытное блюдо сочетает нежное куриное мясо, сочные овощи и расплавленный сыр. Готовится просто, а результат впечатляет!

Ингредиенты

  • Кабачки молодые — 2 шт.
  • Помидоры — 3 шт.
  • Лук репчатый — 3 шт.
  • Куриное филе — 1 шт. (около 300 г)
  • Сыр твёрдый — 100 г
  • Соевый соус — 2 ст. л.
  • Горчица — 1 ч. л.
  • Паприка — 1 ч. л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Филе нарежьте кубиками, добавьте соль, паприку, соевый соус и горчицу. Перемешайте и оставьте на 15 минут. Кабачки и помидоры нарежьте кружочками, лук — кольцами. Кабачки слегка посолите и сбрызните соевым соусом.
  2. На шпажки нанизывайте овощи и курицу в произвольном порядке. Заверните каждую порцию в фольгу, формируя «конфеты». Выложите заготовки на противень (желательно на решётку) и готовьте в разогретой до 180 °C духовке 40–50 минут.
  3. За 10 минут до готовности раскройте фольгу, посыпьте блюдо тёртым сыром и запекайте до золотистой корочки.

Подавайте горячим прямо в фольге — сочное мясо, овощи и тягучий сыр создают потрясающий вкус! Приятного аппетита!

Ранее мы готовили нежные куриные грудки в сметанно-соевом соусе! Сочная курочка — это просто.

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курица
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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