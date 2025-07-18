Нежные куриные грудки в сметанно-соевом соусе! Сочная курочка — это просто! Этот рецепт — идеальный вариант для быстрого и вкусного ужина. Курица получается сочной и ароматной благодаря нежному соусу из сметаны и соевого соуса с легкой кислинкой и пикантными нотками.
Ингредиенты
- Куриное филе — 2 шт.
- Сметана — 4 ст. л.
- Соевый соус — 4 ст. л.
- Твердый сыр — 70 г
- Помидор — 1 шт. (небольшой)
- Мука пшеничная — 1 ч. л.
- Укроп, петрушка — по вкусу
- Соль, паприка, сухой чеснок — по вкусу
Приготовление
- Куриное филе слегка отбиваем, солим, посыпаем паприкой и чесноком. Обжариваем на сковороде до легкой румяности с двух сторон. В отдельной миске смешиваем сметану, соевый соус и муку до однородности.
- Выкладываем курицу в форму для запекания, сверху — нарезанный помидор, поливаем соусом и посыпаем тертым сыром. Запекаем в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистой корочки. Перед подачей украшаем свежей зеленью.
Готовое блюдо отлично сочетается с картофельным пюре, рисом или свежими овощами. Приятного аппетита!
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