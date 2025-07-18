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18 июля 2025 в 07:30

Нежные куриные грудки в сметанно-соевом соусе! Сочная курочка — это просто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежные куриные грудки в сметанно-соевом соусе! Сочная курочка — это просто! Этот рецепт — идеальный вариант для быстрого и вкусного ужина. Курица получается сочной и ароматной благодаря нежному соусу из сметаны и соевого соуса с легкой кислинкой и пикантными нотками.

Ингредиенты

  • Куриное филе — 2 шт.
  • Сметана — 4 ст. л.
  • Соевый соус — 4 ст. л.
  • Твердый сыр — 70 г
  • Помидор — 1 шт. (небольшой)
  • Мука пшеничная — 1 ч. л.
  • Укроп, петрушка — по вкусу
  • Соль, паприка, сухой чеснок — по вкусу

Приготовление

  1. Куриное филе слегка отбиваем, солим, посыпаем паприкой и чесноком. Обжариваем на сковороде до легкой румяности с двух сторон. В отдельной миске смешиваем сметану, соевый соус и муку до однородности.
  2. Выкладываем курицу в форму для запекания, сверху — нарезанный помидор, поливаем соусом и посыпаем тертым сыром. Запекаем в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистой корочки. Перед подачей украшаем свежей зеленью.

Готовое блюдо отлично сочетается с картофельным пюре, рисом или свежими овощами. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили курицу в горшочке — вкусное домашнее блюдо! Вы отдыхаете, духовка работает.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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