Курица в горшочке — вкусное домашнее блюдо! Вы отдыхаете, духовка работает! Все ингредиенты нарезаются, выкладываются слоями и тушатся в духовке. За счет запекания под крышкой продукты сохраняют вкус, а мясо становится очень мягким и ароматным.
Ингредиенты
- Куриное филе — 150 г
- Картофель — 2 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Соль — 1 ч. л. без горки
- Перец — по вкусу
- Базилик — по вкусу
- Зелень — по желанию
- Лук репчатый — по желанию
Приготовление
- Разогреть духовку до 200 °C. Куриное филе вымыть, нарезать небольшими кусочками. Морковь очистить, нарезать кубиками. Картофель очистить, нарезать мелкими кубиками.
- Выложить в горшочек половину филе, картофеля и моркови. Повторить слой: снова филе, картофель и морковь. Добавить соль, перец и базилик сверху. Залить всё водой, чтобы слегка покрывало верхний слой. Накрыть крышкой и запекать 60 минут.
Такой горшочек удобно подавать порционно прямо в посуде.
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