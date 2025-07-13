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13 июля 2025 в 09:45

Курица в горшочке — вкусное домашнее блюдо! Вы отдыхаете, духовка работает

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Курица в горшочке — вкусное домашнее блюдо! Вы отдыхаете, духовка работает! Все ингредиенты нарезаются, выкладываются слоями и тушатся в духовке. За счет запекания под крышкой продукты сохраняют вкус, а мясо становится очень мягким и ароматным.

Ингредиенты

  • Куриное филе — 150 г
  • Картофель — 2 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Соль — 1 ч. л. без горки
  • Перец — по вкусу
  • Базилик — по вкусу
  • Зелень — по желанию
  • Лук репчатый — по желанию

Приготовление

  1. Разогреть духовку до 200 °C. Куриное филе вымыть, нарезать небольшими кусочками. Морковь очистить, нарезать кубиками. Картофель очистить, нарезать мелкими кубиками.
  2. Выложить в горшочек половину филе, картофеля и моркови. Повторить слой: снова филе, картофель и морковь. Добавить соль, перец и базилик сверху. Залить всё водой, чтобы слегка покрывало верхний слой. Накрыть крышкой и запекать 60 минут.

Такой горшочек удобно подавать порционно прямо в посуде.

Ранее мы готовили вкуснятину из филе курицы. Рубленые котлеты никогда не будут сухими!

курица
картошка
простой рецепт
духовка
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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