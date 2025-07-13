Курица в горшочке — вкусное домашнее блюдо! Вы отдыхаете, духовка работает! Все ингредиенты нарезаются, выкладываются слоями и тушатся в духовке. За счет запекания под крышкой продукты сохраняют вкус, а мясо становится очень мягким и ароматным.

Ингредиенты

Куриное филе — 150 г

Картофель — 2 шт.

Морковь — 1 шт.

Соль — 1 ч. л. без горки

Перец — по вкусу

Базилик — по вкусу

Зелень — по желанию

Лук репчатый — по желанию

Приготовление

Разогреть духовку до 200 °C. Куриное филе вымыть, нарезать небольшими кусочками. Морковь очистить, нарезать кубиками. Картофель очистить, нарезать мелкими кубиками. Выложить в горшочек половину филе, картофеля и моркови. Повторить слой: снова филе, картофель и морковь. Добавить соль, перец и базилик сверху. Залить всё водой, чтобы слегка покрывало верхний слой. Накрыть крышкой и запекать 60 минут.

Такой горшочек удобно подавать порционно прямо в посуде.

Ранее мы готовили вкуснятину из филе курицы. Рубленые котлеты никогда не будут сухими!