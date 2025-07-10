Рубленые котлеты никогда не будут сухими! Готовим вкуснятину из филе курицы! Это отличный вариант для ужина или обеда, когда хочется сочного, сытного и по-настоящему вкусного блюда. Филе бедра остаётся мягким, а овощи и сыр добавляют нежную текстуру и вкус. Готовятся довольно просто, а в горячем виде они особенно хороши с любым гарниром.
Ингредиенты
- Филе бедра без кожи — 800 г
- Лук — 1 шт.
- Сыр — 100 г
- Помидор — 1 шт.
- Зелень — по вкусу
- Чеснок — 2 зубчика
- Яйцо — 1–2 шт.
- Сметана — 2 ст. л.
- Крахмал или мука — 3 ст. л.
Приготовление
- Слегка подморозьте мясо и нарежьте мелкими кусочками. Добавьте рубленый лук, натёртый сыр и нарезанный помидор. Всыпьте измельчённый чеснок и зелень. Вбейте яйцо, добавьте сметану и крахмал.
- Хорошо перемешайте и оставьте на 5–7 мин. Сформируйте котлеты и жарьте на среднем огне до румяной корочки с двух сторон.
Котлеты получаются сочными, ароматными и нравятся даже тем, кто обычно равнодушен к мясу.
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