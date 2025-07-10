Рубленые котлеты никогда не будут сухими! Готовим вкуснятину из филе курицы

Рубленые котлеты никогда не будут сухими! Готовим вкуснятину из филе курицы

Рубленые котлеты никогда не будут сухими! Готовим вкуснятину из филе курицы! Это отличный вариант для ужина или обеда, когда хочется сочного, сытного и по-настоящему вкусного блюда. Филе бедра остаётся мягким, а овощи и сыр добавляют нежную текстуру и вкус. Готовятся довольно просто, а в горячем виде они особенно хороши с любым гарниром.

Ингредиенты

Филе бедра без кожи — 800 г

Лук — 1 шт.

Сыр — 100 г

Помидор — 1 шт.

Зелень — по вкусу

Чеснок — 2 зубчика

Яйцо — 1–2 шт.

Сметана — 2 ст. л.

Крахмал или мука — 3 ст. л.

Приготовление

Слегка подморозьте мясо и нарежьте мелкими кусочками. Добавьте рубленый лук, натёртый сыр и нарезанный помидор. Всыпьте измельчённый чеснок и зелень. Вбейте яйцо, добавьте сметану и крахмал. Хорошо перемешайте и оставьте на 5–7 мин. Сформируйте котлеты и жарьте на среднем огне до румяной корочки с двух сторон.

Котлеты получаются сочными, ароматными и нравятся даже тем, кто обычно равнодушен к мясу.

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