Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 15:00

Рубленые котлеты никогда не будут сухими! Готовим вкуснятину из филе курицы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рубленые котлеты никогда не будут сухими! Готовим вкуснятину из филе курицы! Это отличный вариант для ужина или обеда, когда хочется сочного, сытного и по-настоящему вкусного блюда. Филе бедра остаётся мягким, а овощи и сыр добавляют нежную текстуру и вкус. Готовятся довольно просто, а в горячем виде они особенно хороши с любым гарниром.

Ингредиенты

  • Филе бедра без кожи — 800 г
  • Лук — 1 шт.
  • Сыр — 100 г
  • Помидор — 1 шт.
  • Зелень — по вкусу
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Яйцо — 1–2 шт.
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Крахмал или мука — 3 ст. л.

Приготовление

  1. Слегка подморозьте мясо и нарежьте мелкими кусочками. Добавьте рубленый лук, натёртый сыр и нарезанный помидор. Всыпьте измельчённый чеснок и зелень. Вбейте яйцо, добавьте сметану и крахмал.
  2. Хорошо перемешайте и оставьте на 5–7 мин. Сформируйте котлеты и жарьте на среднем огне до румяной корочки с двух сторон.

Котлеты получаются сочными, ароматными и нравятся даже тем, кто обычно равнодушен к мясу.

Ранее мы готовили ленивые котлеты «Все в одном»! Сразу мясо, гарнир и овощи!

мясо
курица
фарш
котлеты
простой рецепт
помидоры
сыр
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рябков ответил на угрозы Трампа вы отношении БРИКС
Раскрыта правда о безграничной власти Ермака на Украине
В Белоруссии заявили, что не собираются нападать на страны Балтии
Нестерпимая жара до +40 градусов? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Миллионы украинцев вернулись в свои дома
Келлог сравнил разрушения на Украине с последствиями Второй мировой войны
В США раскрыли, чем украинский конфликт закончится для властей в Киеве
«Временная пауза»: Рубио объяснил приостановку помощи Украине
США захотели помочь Украине с системами Patriot за счет союзников
В Госдуме оценили идею давать супругам скидки на места для поцелуев в кино
Автоэксперт объяснил, зачем водителям нужны перчатки
Дочь Ирины Шейк и Брэдли Купера разрыдалась из-за папарации
Депутатов встревожили низкие закупочные цены на яйца
«Больше понтов»: в России высмеяли дроны-камикадзе ВСУ с колесами из мин
В ЕС решили надавить на Россию ожидаемым способом
Масштабный сбой зафиксирован в работе СБП
Еще один дрон сбили на подлете к Москве
Тяжело переживший развод родителей сын Газманова показал архивное фото
В зоне СВО заметили украинский дрон-камикадзе с колесами из мин
Суд в Кишиневе огласил решение по аресту Гуцул
Дальше
Самое популярное
«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»
США

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля
Россия

Беспощадный разгром ВСУ, прорыв под Покровском: новости СВО на вечер 8 июля

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан
Власть

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.