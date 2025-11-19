Лучший крем за 10 минут! Крем-чиз из творожного сыра и растворимого кофе

Это тот случай, когда несколько простых ингредиентов дают идеальный вкус. Такой крем-чиз получается плотным, устойчивым, но в то же время нежным, с мягкой горчинкой растворимого кофе. Идеально подходит для тирамису, капкейков, прослойки тортов, рулетов или просто как намазка на бисквит.

Для приготовления возьмите 200 г холодного сливочного сыра, 120 мл жирных сливок и 70–80 г сахарной пудры. Чайную ложку кофе растворите в одной столовой ложке горячей воды. Сливки охладите, а затем взбейте до мягких пиков. Добавьте сыр и сахарную пудру, вмешайте кофейный концентрат и взбейте до устойчивой, гладкой текстуры.

Крем держит форму, не растекается и отлично подходит для отсадки. Перед использованием можно охладить его 10–15 минут, чтобы он стал еще плотнее.

Совет: хотите более глубокий вкус — добавьте щепотку какао или ванили.

