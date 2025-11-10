Новогодний кекс с кремом «Снежок»: воздушное чудо на праздничном столе — готовится на скорую руку. Этот кекс станет вашим спасением в предпраздничной суете! Он сочетает в себе мягкий бисквит, кисловатую вишню и облачный крем, создавая идеальный баланс вкусов. А выглядит это лакомство так празднично — идеально на новогодний стол.

Для бисквита нам понадобится 3 свежих яйца, которые мы взобьем с 150 граммами сахара до пышной светлой массы. Добавим щепотку ванилина для аромата и постепенно введем 150 граммов просеянной муки, смешанной с чайной ложкой разрыхлителя. Тесто переливаем в смазанную маслом форму и выпекаем при 180 градусах около 25–30 минут до золотистого цвета. Готовый бисквит полностью остужаем на решетке — это важно для его структуры.

Пока основа остывает, готовим волшебный крем «Снежок»: 600 граммов прохладной сметаны 20% жирности взбиваем с 150 граммами сахарной пудры до устойчивых пиков. На охлажденный бисквит выкладываем 100 граммов размороженной вишни, предварительно слегка промокнув ее бумажным полотенцем от лишнего сока. Сверху покрываем все сметанным кремом, создавая красивые волны, и щедро посыпаем белоснежной кокосовой стружкой, которая так напоминает снежок. Дайте кексу настояться в холодильнике 2–3 часа — и вас ждет настоящее кулинарное волшебство!

