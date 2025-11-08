Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 16:00

Закуска на Новый год «Хвост павлина»: яркое украшение праздничного стола из простых продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Закуска на Новый год «Хвост павлина»: яркое украшение праздничного стола из простых продуктов. Хотите привлечь внимание гостей и вызвать восхищение? Создайте сказочную закуску «Хвост павлина», которая станет центром притяжения на вашем праздничном столе. Цветовая палитра и красота композиции вызовут всеобщий восторг.

Ингредиенты: баклажаны (2 шт.), огурцы (2 шт.), моцарелла (150 г), помидоры (2 шт.), маслины (1 банка), растительное масло, майонез, чеснок.

Баклажаны нарежьте кружочками и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Огурцы и помидоры также нарежьте кружочками, моцареллу — ломтиками. На каждый кружок баклажана, намазанный майонезом с чесноком, выложите последовательно огурец, моцареллу, помидор и половину маслины. Разложите заготовки на широкой тарелке, начиная с центра и располагая элементы веером, словно хвост павлина. Украсьте закуску зеленью и подавайте на стол.

Такая закуска не только привлекательна внешне, но и вкусна в сочетании с различными напитками и основными блюдами. Порадуйте своих гостей необычной и красивой идеей для Нового года!

Ранее мы готовили закуску, которая улетает тоннами, и она очень бюджетная. Печеночный торт — его съедают даже те, кто не любит печень.

