Такая закуска улетает тоннами, и она очень бюджетная: готовим печеночный торт — его съедают даже те, кто не любит печень. Любителям оригинальных и вкусных закусок посвящается рецепт печеночного торта с прослойками из жареного лука и моркови. Богатый вкус куриной печени в сочетании с творожным сыром, чесноком и зеленью создаст настоящую кулинарную симфонию.

Продукты: куриная печень (500 г), морковь (2 шт.), лук репчатый (2 шт.), творожный сыр (200 г), чеснок (2 зубчика), зелень (укроп или петрушка), яйца (2 шт.), молоко (100 мл), соль, перец, масло для жарки.

Печень пропускаем через мясорубку, добавляем яйца, молоко, соль и перец. Жарим тонкие лепешки, как оладушки. Морковь и лук обжариваем до золотистого цвета. Творожный сыр смешиваем с измельченным чесноком и зеленью.

Формируем торт: на блюдо выкладываем первый слой печеночных лепешек, затем слой творожно-чесночного крема, следующий слой — жареные овощи. Повторяем чередование слоев, завершающим верхним слоем ставим печень. Охладить в холодильнике около двух часов. Печеночный торт превосходно подойдет для праздничного стола и с удовольствием исчезнет первым!

