04 ноября 2025 в 09:00

Печёночный паштет теперь не готовлю, нашла рецепт круче: «кекс» из печени в духовке — вкуснее и дешевле надоевших котлет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Печёночный паштет теперь не готовлю, нашла рецепт круче: кекс из печени в духовке — вкуснее и дешевле надоевших котлет. Это блюдо перевернёт ваше представление о субпродуктах: вместо привычного паштета — аппетитный «кекс» с нежной текстурой и румяной корочкой. Его можно подавать и горячим, и холодным — в любом виде он вызывает восторг. А ещё радует умеренная калорийность: всего 130 ккал на 100 г. Гости будут спрашивать рецепт, а семья попросит повторить!

Приготовим печёночный «кекс» просто и с удовольствием. Отварим 450 г куриной печени до готовности (10–12 минут), затем нарежем кусочками. Две луковицы обжарим до золотистой корочки. Три варёных яйца и 100 г свежей зелени (кинза и зелёный лук) мелко порубим. Для сырной нотки натрём 80 г моцареллы на крупной тёрке, а 50 г феты аккуратно раскрошим. Смешаем все ингредиенты, добавим соль и специи по вкусу. Переложим массу в смазанную форму, зальём смесью из двух яиц и 100–120 мл молока (можно кокосового). Выпекаем при 175 °C 25–30 минут до румяной корочки. Готово — печёночный шедевр можно подавать к столу!

Ранее мы готовили свеклу по-корейски. Это не только самый вкусный рецепт, но и полезный — отлично чистит кишечник и дарит сияющую кожу.

печень
паштеты
котлеты
кексы
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
