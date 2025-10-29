Свекла по-корейски: это не только самый вкусный рецепт, но и полезный — отлично чистит кишечник и дарит сияющую кожу

Свекла по-корейски: это не только самый вкусный рецепт, но и полезный — отлично чистит кишечник и дарит сияющую кожу

Свекла по-корейски: это не только самый вкусный рецепт, но и полезный — отлично чистит кишечник и дарит сияющую кожу. Свекла — настоящий кладезь витаминов, которая не только помогает следить за фигурой, но и поддерживает здоровье печени. А ещё из неё можно быстро приготовить яркий, хрустящий салат, который станет идеальным дополнением к любому основному блюду. Такой салат сохранит максимум пользы, ведь овощи используются сырые!

Для приготовления возьмите 200 г сырой свеклы и 200 г моркови — натрите их на корейской тёрке, чтобы получилась тонкая соломка: так овощи будут особенно хрустящими. Добавьте 100 г тонко нарезанного огурца (можно без него) и 2 зубчика мелко рубленого чеснока. Для заправки смешайте 30 мл соевого соуса, сок половины лимона, 2 ч. л. зернистой горчицы и 1 ст. л. разогретого нерафинированного растительного масла — оно придаст приятный аромат.

По желанию добавьте немного соуса сладкий чили для пикантности. Тщательно перемешайте все ингредиенты и дайте салату настояться 30 минут: за это время вкусы гармонично соединятся, а овощи станут нежнее. Подавайте свежим — и наслаждайтесь ярким, полезным блюдом!

Ранее мы делились рецептом салата не хуже оливье и для которого не надо ничего варить. А еще он некалорийный и без тонны майонеза.