Не хуже оливье и не надо ничего варить: беру пекинку и ветчину, и через 15 минут готово — а еще он некалорийный и без тонны майонеза

Он не уступает по вкусу классическому оливье, зато готовится в разы проще! Никаких вареных овощей, всего 5 минут — и на вашем столе свежий, хрустящий салат. Это идеальный вариант для тех, кто следит за фигурой: минимум калорий, максимум пользы и удовольствия.

Для приготовления возьмите пекинскую капусту (100 г), одну морковь, немного зеленого лука и укропа, банку консервированной кукурузы, 100 г ветчины, пачку сухариков. Для заправки понадобится 2 ст. л. сметаны или греческого йогурта, зубчик чеснока, 1 ч. л. дижонской горчицы, а также лимонный сок, соль и перец по вкусу.

Нашинкуйте капусту тонкой соломкой, морковь натрите на крупной терке, зелень и ветчину мелко нарежьте. Сложите все в большую миску, добавьте кукурузу. Для соуса смешайте йогурт или сметану с давленым чесноком, горчицей и лимонным соком. Заправьте салат, аккуратно перемешайте, посолите и поперчите. Перед подачей добавьте сухарики — они придадут блюду аппетитный хруст. Готово! Теперь можно наслаждаться свежим, легким и очень вкусным салатом.

