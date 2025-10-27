Улетает со стола быстрее новомодных салатов: готовим слоеный шпротный салат — железобетонно понравится всем гостям. Он такой вкусный, что даже самые привередливые просят добавки. И знаете что? Готовится он проще простого, а результат — просто бомба! Этот слоеный шедевр покоряет с первого взгляда: аппетитные слои, насыщенный вкус и аромат, от которого слюнки текут. А как красиво он смотрится на столе — просто загляденье! Шпроты в сочетании с овощами создают неповторимый вкус, который никого не оставит равнодушным.

Для нашего салата возьмем 2–3 картофелинки и пару морковок — отварим их заранее. Лук и соленые огурчики нарежем мелко, шпроты разомнем вилкой. Яйца разделим на белки и желтки — они пойдут отдельными слоями. Сыр (100 г) натрем на терке, а свежей зелени добавим для красоты.

Выкладываем слоями: сначала картошечку, потом шпроты, лучок, морковочку, белки, огурчики, зеленушку, снова картошечку, сыр и венчаем желтками. Каждый слой промазываем майонезом. Отправляем в холодильник настояться — и вуаля! Салат готов покорять сердца ваших гостей. Попробуйте приготовить — и он станет вашим фирменным блюдом!

Ранее мы делились рецептом, который затмил надоевшие оливье и «шубу». Нарядный салат «Подсолнух» — теперь он на всех праздниках улетает первым.