Современные отношения Франции и Украины ждет финал, который описал Михаил Булгаков более века назад в фельетоне «Киев-город», заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, в произведении классика поляки с французскими дальнобойными пушками были разгромлены, но перед этим успели разрушить ключевые мосты через Днепр. Он отметил, что Булгаков с иронией призывал киевлян не унывать, поскольку когда-нибудь европейцы отстроят новую переправу за свой счет.

У Булгакова есть фельетон «Киев-город». Он написан в 1923 году. Там есть такой пассаж: «Самыми последними, под занавес, приехали зачем-то польские паны с французскими дальнобойными пушками». Далее писатель рассказывает, что случилось и с поляками, и с их пушками. Однако прежде чем быть разгромленными русскими силами, «европеизированные кузены вздумали щегольнуть своими подрывными средствами и разбили три моста через Днепр». Булгаков заключает: «Не унывайте, милые киевские граждане! Когда-нибудь поляки отстроят нам новый мост, еще лучше прежнего. И при этом за свой счет. Будьте уверены. Только терпение». Мы знаем, чем заканчиваются явления кого-либо с французским оружием, — высказался Толмачев.

По его мнению, президент Франции Эммануэль Макрон, работая на публику, в первую очередь преследует экономическую выгоду, а не помогает Украине. Он подчеркнул, что поставки истребителей Rafale являются коммерческой сделкой, а не безвозмездной помощью, и вопрос источников финансирования для Киева остается открытым.

Что же касается французов, то их мотивы неизменны уже третий век подряд: что в 1812 году, что в 1923-м, что в 2025-м. Макрон, как обычно, работает на публику, только не на ту. Вместо того чтобы заниматься делами собственных граждан, он тратит время и энергию на Украину. Впрочем, Париж ведь не даром вручает Киеву Rafale, а продает. На какие деньги Украина собирается их покупать, науке неизвестно. Похоже, что Макрон хочет дважды заработать на самолетах, заодно сэкономив на их утилизации. Сделка оформлена на 10 лет, то есть французы и деньги от украинцев получат, и, скорее всего, самолеты оставят себе, — резюмировал Толмачев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев закупит у Парижа 100 истребителей Rafale. Соответствующее соглашение украинский политик подписал вместе с Макроном на авиабазе Велизи-Вилакубле.