16 ноября 2025 в 10:30

Если лень готовить, беру банку шпрот — через 5 минут обалденная намазка готова! Вкусно с поджаренным хлебом и просто так

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот шпротный паштет — настоящая палочка-выручалочка для новогоднего стола. Нежный, ароматный, с легкой копченой ноткой, он станет идеальной намазкой для утренних бутербродов или элегантной закуской на праздничном фуршете. Готовится всего за 10 минут из простых ингредиентов, но по вкусу не уступает магазинным аналогам. А еще его можно приготовить заранее — в холодильнике он прекрасно хранится 3–4 дня.

Вам понадобится: 1 банка шпрот (200 г), 2 вареных яйца, 100 г сливочного сыра, 1 небольшая луковица, 1 ст. л. лимонного сока, щепотка черного перца. Слейте масло со шпрот, яйца очистите. Лук мелко нарежьте и обдайте кипятком, чтобы ушла горечь. Все ингредиенты смешайте в блендере до однородной кремообразной массы. Если паштет слишком густой, добавьте 1–2 ст. л. сметаны. Переложите в креманку и охладите 1–2 часа.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Проверено редакцией
