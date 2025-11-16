Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 11:44

Ушаков раскрыл, ожидать ли встречи Путина и Трампа в ближайшее время

Ушаков: контакты по поводу встречи Путина и Трампа продолжаются

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв/ РИА «Новости»
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока отложена, но контакты на этот счет идут, заявил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. По его словам, если Москва и Вашингтон согласуют переговоры, то многие проблемы «уйдут на второй план».

Лидеры разговаривали 16 октября, договорились о встрече в Будапеште. Потом встречу на какое-то время отложили, но контакты на этот счет идут. Если будет достигнута принципиальная договоренность о встрече в том или ином месте, то многие технические и политические сложности уйдут на второй план, — подчеркнул Ушаков.

Также он отметил, что РФ и США активно ведут диалог по вопросу урегулирования украинского конфликта. Стороны основываются на тех пониманиях, которые были достигнуты в Анкоридже, добавил помощник главы государства. По его мнению, это «действительно хороший путь для достижения мира».

Ранее Ушаков сообщил, что контакты России с США поддерживаются на различных уровнях, поэтому нельзя говорить о паузе в отношениях. В то же время он добавил, что вопрос о дипломатической собственности и недвижимости с Вашингтоном обсудить пока не удалось.

Владимир Путин
Дональд Трамп
Юрий Ушаков
переговоры
