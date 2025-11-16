Ушаков раскрыл, ожидать ли встречи Путина и Трампа в ближайшее время Ушаков: контакты по поводу встречи Путина и Трампа продолжаются

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока отложена, но контакты на этот счет идут, заявил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. По его словам, если Москва и Вашингтон согласуют переговоры, то многие проблемы «уйдут на второй план».

Лидеры разговаривали 16 октября, договорились о встрече в Будапеште. Потом встречу на какое-то время отложили, но контакты на этот счет идут. Если будет достигнута принципиальная договоренность о встрече в том или ином месте, то многие технические и политические сложности уйдут на второй план, — подчеркнул Ушаков.

Также он отметил, что РФ и США активно ведут диалог по вопросу урегулирования украинского конфликта. Стороны основываются на тех пониманиях, которые были достигнуты в Анкоридже, добавил помощник главы государства. По его мнению, это «действительно хороший путь для достижения мира».

Ранее Ушаков сообщил, что контакты России с США поддерживаются на различных уровнях, поэтому нельзя говорить о паузе в отношениях. В то же время он добавил, что вопрос о дипломатической собственности и недвижимости с Вашингтоном обсудить пока не удалось.