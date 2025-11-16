Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 10:03

Необычный и вкусный салат с курицей и сырными шариками «Аленушка». Раз-два — и красота на столе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Салат «Аленушка» — это именно то блюдо, которое идеально подойдет для душевного семейного ужина или приема гостей. В нем удивительным образом сочетается нежность отварной курицы, свежесть хрустящих овощей и пикантность сырных шариков. Этот салат не просто насыщает — он дарит настоящее удовольствие благодаря гармоничному вкусу и красивой подаче. Его можно приготовить заранее, что делает его идеальным вариантом для праздничного стола.

Для салата вам понадобится: 300 г отварного куриного филе, 2 свежих огурца, 2 помидора, 1 сладкий перец, 100 г сыра, 3 ст. л. сметаны, зелень. Курицу нарежьте кубиками, овощи — соломкой. Для сырных шариков натрите сыр на мелкой терке, смешайте с измельченным укропом и слегка сметаной, сформируйте небольшие шарики. На большое блюдо выложите слоями: курицу, затем овощи. Смажьте сметаной. Украсьте сырными шариками и веточками петрушки. Дайте настояться 15–20 минут.

