16 ноября 2025 в 11:17

В Петербурге мужчина напал на медиков скорой помощи

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Мужчина повздорил с медиками скорой помощи в Санкт-Петербурге и повредил их машину, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ. Полиция задержала 31-летнего местного жителя, который мешал осматривать пациента.

Прибывшим нарядом полиции по указанному адресу был задержан 31-летний мужчина, который в ходе словесного конфликта с врачами повредил ногой двери автомобиля скорой помощи, а также нанес удары по лобовому стеклу, которое в результате треснуло, — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге мигрант в состоянии наркотического опьянения напал на бригаду скорой помощи на Васильевском острове и нанес травмы фельдшеру. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял расследование инцидента под личный контроль, подозреваемый задержан.

Ранее в Ленинградской области пьяный пациент выбросил 25-летнего фельдшера из движущейся машины скорой помощи. Девушка ударилась о бордюр, получив перелом костей таза. В тяжелом состоянии ее доставили в Ломоносовскую ЦРБ.

