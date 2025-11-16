Мошенники начали представляться чиновниками, чтобы обмануть россиян

Мошенники начали звонить гражданам России, представляясь сотрудниками городских администраций, предупредили в УБК МВД России. По информации ведомства, злоумышленники под видом работников муниципальных органов пытаются похитить персональные данные граждан. Они используют схему с предложением пройти регистрацию в личном кабинете для оформления специальных «выплат ветеранам труда».

Пенсионерам звонят, представляясь сотрудниками мэрии, и сообщают о «положенной выплате ветеранам труда», вручении грамоты и иных наград, но для их получения необходимо зарегистрироваться в личном кабинете и продиктовать персональные данные, — сказали в МВД.

Ранее группа мошенников предприняла попытку обмана 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Кемеровской области. Злоумышленники связались с пожилым мужчиной через мессенджер, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Полицейские своевременно вмешались и сохранили денежные средства ветерана.

Также зафиксированы случаи других массовых телефонных атак на граждан. Житель Дагестана подвергся трем волнам звонков от мошенников с месячным интервалом, получив в общей сложности более 26 тыс. вызовов.