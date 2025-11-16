В Госдуме высказались о нарастающей конфронтации в Черном море Депутат Колесник: в Черном море зреет очередной виток конфронтации с Евросоюзом

В Черном море зреет очередной виток конфронтации с Евросоюзом, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, которые передает Lenta.ru, Россия готова к любому из вариантов развития событий.

Вот очередной виток конфронтации зреет в море, как воронка. Они хотят это для того, чтобы Россия распылила силы и, если что, ударила не сжатым кулаком, а растопыренными пальцами. <...> Если что, ответим на удар противника по всем стратегическим направлениям. Так что вот зря они это делают — дергают медведя за усы, — заявил Колесник.

Депутат указал, что конфликт обостряется во многих регионах, включая северные и северо-западные районы, особенно в районе Балтийского моря. Что касается Черноморского региона, он отметил, что там увеличивается радиолокационная и радиоэлектронная активность, а также присутствие авиации и кораблей Евросоюза, что отвлекает российские военные силы.

Ранее Турция выступила за усиление черноморской противоминной группы, в том числе для защиты подводной инфраструктуры. Как заявил на пресс-конференции с главой МИД Румынии Оаной Цою турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан, безопасность в Черном море является ключом к региональной стабильности.