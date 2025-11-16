Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 13:24

Стало известно, почему люди заболевают диабетом

Академик Шестакова: диабет возникает при потере физической активности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Рост количества пациентов с диабетом первого и второго типов связан с потерей физической активности, ожирением и неправильным питанием, заявила академик, директор Института диабета ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии им. академика И. И. Дедова» Минздрава России Марина Шестакова. По ее словам, которые передает «Коммерсант», нужно больше двигаться и не злоупотреблять белым сахаром.

Полюбите себя здорового. Это должно сформировать вашу собственную мотивацию. Странно, что человек обычно не задумывается о здоровье. Мы слышим «из всех утюгов»: надо меньше есть и больше двигаться. Наскучило, не мотивирует, но это единственный рецепт сохранить свое здоровье, — заявила она.

Что касается диабета первого типа, специалист опровергает распространенный миф: наследственность играет роль всего в 5% случаев. По словам академика, диабет остается во многом загадочной болезнью. Ученые до сих пор не могут точно определить, почему в организме начинается аутоиммунная атака на собственные клетки поджелудочной железы. Среди возможных провокаторов есть известные раздражители — вирусы, в том числе коронавирус, который вызвал значительный рост числа заболевших.

Ранее эндокринолог Наталья Подпругина рассказала, что людям с сахарным диабетом нужны умеренные физические нагрузки. Перед тем как начать заниматься спортом, им следует проконсультироваться с лечащим врачом.

Россия
академики
болезни
диабет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичам пообещали внезапную оттепель
Политолог ответил, будет ли Запад менять Зеленского из-за коррупции
В Сети появились кадры поиска тела ребенка в московском пруду
«Угрозы нет»: власти вышли на связь после прорыва дамбы в Бурятии
Раскрыта причина смерти ребенка, голову которого нашли в Гольяновском пруду
Появились кадры опрокинутого из-за шторма судна в Мурманской области
Путин поздравил россиян с особенным днем
Россиянам назвали неочевидную причину сердечного приступа
Стало известно, почему люди заболевают диабетом
Россиянка задолжала 250 тысяч рублей после ДТП на мотоцикле за границей
Жители Волгограда вернулись домой после атаки БПЛА
Доллар идет вверх: курсы валют сегодня, 16 ноября, что с евро и юанем
Россияне сутки не могут улететь на вьетнамский курорт
Разгоряченный танцор во время лезгинки выхватил пистолет и попал на видео
Гладков озвучил масштабы украинских атак на Белгородскую область
В Госдуме высказались о нарастающей конфронтации в Черном море
Налет БПЛА, удар по жилому дому в Волгограде: как ВСУ атакуют РФ 16 ноября
Для любителей пикантного: острая квашеная капуста — лучший рецепт!
Власти Волгограда рассказали о состоянии пострадавших после атаки БПЛА
Наступление ВС России на Харьков 16 ноября: войска сдают позиции, Купянск
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые
Общество

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.