Стало известно, почему люди заболевают диабетом

Рост количества пациентов с диабетом первого и второго типов связан с потерей физической активности, ожирением и неправильным питанием, заявила академик, директор Института диабета ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии им. академика И. И. Дедова» Минздрава России Марина Шестакова. По ее словам, которые передает «Коммерсант», нужно больше двигаться и не злоупотреблять белым сахаром.

Полюбите себя здорового. Это должно сформировать вашу собственную мотивацию. Странно, что человек обычно не задумывается о здоровье. Мы слышим «из всех утюгов»: надо меньше есть и больше двигаться. Наскучило, не мотивирует, но это единственный рецепт сохранить свое здоровье, — заявила она.

Что касается диабета первого типа, специалист опровергает распространенный миф: наследственность играет роль всего в 5% случаев. По словам академика, диабет остается во многом загадочной болезнью. Ученые до сих пор не могут точно определить, почему в организме начинается аутоиммунная атака на собственные клетки поджелудочной железы. Среди возможных провокаторов есть известные раздражители — вирусы, в том числе коронавирус, который вызвал значительный рост числа заболевших.

Ранее эндокринолог Наталья Подпругина рассказала, что людям с сахарным диабетом нужны умеренные физические нагрузки. Перед тем как начать заниматься спортом, им следует проконсультироваться с лечащим врачом.