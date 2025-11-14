Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 18:29

«Лучшая дипломатия»: ВСУ призвали не расслабляться после удара возмездия РФ

Депутат Колесник: Украину ждут серьезные потрясения от ответных ударов ВС России

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Украину ждут серьезные потрясения от ударов возмездия Вооруженных сил России, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он подчеркнул, что на сегодняшний день силовые действия представляют собой наиболее эффективный инструмент дипломатии.

Сегодня был нанесен очень серьезный удар истребителями ВКС РФ по объектам ВПК Украины. Удар возмездия. Я думаю, он не последний. Нашего противника ждут еще серьезные «подарки». Наши ответные удары начинают превращаться в вопросы. Мы уже задали один из них по Южмашу. На сегодняшний день это лучшая дипломатия. Даже вопрос о снятии санкций возникал в ЕС. Сейчас они как-то расслабились, надо тоже взбодрить их. Тогда, может быть, и реальная дипломатия наладится, — высказался Колесник.

Он отметил, что Россия противостоит не только Украине, а целому блоку примерно из 50 недружественных стран, поддерживающих Киев. По его словам, военнослужащие РФ демонстрируют высокое мастерство, продолжая наступление по всему фронту.

Многие ошибочно полагают, что мы сражаемся только с Украиной. Ей помогает порядка 50 недружественных стран. И наши парни, невзирая на такое мощное противостояние, отрабатывают наступление. Давление идет по всему фронту, что показывает мастерство ВС РФ. Вспоминается знаменитое высказывание полководца Александра Суворова, что воевать надо не числом, а умением. Мы победим в любом случае, — резюмировал Колесник.

Ранее российские войска в ответ на атаки ВСУ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины. Для этого использовались гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также беспилотные летательные аппараты.

