Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 12:45

Российские «Кинжалы» стерли с лица земли объекты ВПК Украины

Минобороны: ВС России ударили по объектам ВПК Украины

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с новейшей гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с новейшей гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российские войска ночью в ответ на атаки ВСУ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, их обеспечивающим, сообщили в Минобороны РФ. Использовались гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и БПЛА.

Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, обеспечивающим их работу, — сообщили в военном ведомстве.

Ранее военэксперт Василий Дандыкин заявил, что удары ракетами «Кинжал» по Украине подрывают работу военно-промышленного комплекса страны. Он объяснил, что в этом случае срывается производство БПЛА и боеприпасов.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли масштабный удар «Кинжалами» по предприятиям ВПК Украины в ответ на атаки на гражданские объекты России. Военные также использовали для атаки беспилотники.

