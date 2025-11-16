Дамбу прорвало при строительстве пешеходного моста в Бурятии

В селе Десятниково Тарбагатайского района Бурятии произошел прорыв временной дамбы, сооруженной для строительства пешеходного моста, сообщил РИА Новости представитель районной администрации. Он заверил, что угрозы для населенных пунктов нет.

Да, в Десятниково прорвало дамбу, сооруженную при строительстве ‎пешеходного моста. Угрозы ‎населенным пунктам ‎нет, — сказал собеседник.

Ранее прорыв дамбы «Кладбищенская» случился в Чурапчинском улусе Якутии во время процедуры сброса воды. Населенному пункту Харбала 2-я, как сообщали местные власти, не угрожало подтопление. Уровень воды находился на четыре метра ниже критической отметки. Как пояснили в МЧС, чрезвычайная ситуация может создать проблемы для заготовки льда и движения по автозимнику. Работы по восстановлению дамбы начались 7 ноября.

До этого поступала информация о прорыве дамбы на горном озере Такыр-Тор в Киргизии, что потребовало эвакуации 950 человек. Инцидент произошел в Иссык-Атинском районе Чуйской области. Эвакуированных размещали в местной мечети, школе, интернате и Доме культуры.