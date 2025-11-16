В Госдуме поддержали одну инициативу по маркетплейсам Депутат Аксаков поддержал закон о равном доступе к маркетплейсам

Депутат Государственной думы Анатолий Аксаков поддержал законодательную инициативу о предоставлении равного доступа продавцов и покупателей к маркетплейсам для регулирования системы скидок, передает «Газета.Ru». Глава профильного комитета подчеркнул, что обсуждение проекта должно проходить при участии всех заинтересованных сторон — законодателей, финансовых организаций, торговых площадок и регуляторных органов.

При этом важно сделать так, чтобы специальные условия и скидки, которые давали выгоду гражданам, сохранились. Если этого не учесть при принятии закона, люди столкнутся с фактическим ростом цен. В результате условия будут одинаково невыгодными для покупателей, — говорится в заявлении.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о вступлении в силу законодательного акта о защите прав пользователей маркетплейсов в октябре 2026 года. Глава кабинета министров подчеркнул, что соответствующая нормативная база формируется по поручению президента Владимира Путина для обеспечения безопасности граждан, использующих торговые интернет-площадки.

Кроме того, депутат Государственной думы Алексей Говырин сообщил об увеличении объема российской онлайн-торговли до 15,2 трлн рублей, отметив ее благотворное влияние на национальную экономику. Парламентарий также указал, что растущее количество бизнесменов способствует повышению доступности товарной продукции для населения.