13 ноября 2025 в 09:05

В Госдуме объяснили значение маркетплейсов в экономике России

Депутат Говырин: рынок онлайн-торговли в России достиг 15,2 трлн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Объем онлайн-торговли в России вырос до 15,2 трлн рублей, позитивно влияя на экономику страны, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. Кроме того, по его словам, рост числа предпринимателей повышает доступность товаров для граждан.

Рынок онлайн-торговли в России в 2025 году растет до объема 15,2 трлн рублей, что закрепляет за ним статус одного из важных драйверов экономики. Доля маркетплейсов в электронной коммерции превысила 50%, а число активных продавцов на крупнейших площадках продолжает расти. Там работают сотни тысяч предпринимателей, подавляющее большинство из которых представляют малый и средний бизнес, — поделился Говырин.

Он подчеркнул, что конкуренция между продавцами расширила ассортимент, снизила цены и ускорила доставку товаров. По словам Говырина, сотрудничество с маркетплейсами обеспечило бизнесу удобный доступ к логистике, финансированию и продвижению. Депутат добавил, что государственная цифровая платформа МСП объединила поддержку, субсидии и сервисы, помогая предпринимателям выходить на экспорт и подключаться к площадкам.

В 2026 году ожидается рост онлайн-продаж до 16 трлн рублей, расширение экспортных разделов на платформах и интеграция с рынками БРИКС и ЕАЭС. Совместное развитие цифровых площадок и МСП продолжает формировать новую модель российской торговли, где конкуренция сочетается с партнерством и дает прямой экономический результат, — резюмировал Говырин.

Ранее заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин предупредил маркетплейсы о возможных регуляторных мерах в случае, если они не будут контролировать свои комиссии в пределах допустимого. По его мнению, если площадки продолжат действовать в том же ключе, их поведение будет восприниматься как монопольное.

