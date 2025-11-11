Власти пригрозили маркеплейсам «мерами» из-за повышения комиссии

Если маркетплейсы не будут держать комиссии «в определенных рамках», то столкнутся с мерами регуляторов, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на «Дне платформенной экономики» в национальном центре «Россия». По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, иначе их действия похожи на «монопольное поведение».

Если эта история не будет в определенных рамках, как она уже, например, на платформах такси, в том числе при помощи ФАС, в определенные рамки поставлена. Если действий со стороны платформ не будет, то, конечно, регуляторам придется на это реагировать, — отметил он.

Ранее в Министерстве внутренних дел России сообщили, что мошенники используют различные схемы обмана с доставкой на маркетплейсах, чтобы похищать деньги. В частности, злоумышленники взламывают аккаунты граждан на портале «Госуслуги», чтобы получить доступ к личным данным и кодам из СМС-сообщений.

Также стало известно, что основательница российского маркетплейса Wildberries Татьяна Ким вошла в топ-50 самых богатых женщин мира, которые добились успеха благодаря собственным усилиям. Согласно рейтингу журнала Forbes, ее состояние оценивается в $4,6 млрд (373 млрд рублей). Она заняла 18-е место и стала единственной россиянкой в рейтинге.