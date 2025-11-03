Россиян предупредили о новой схеме обмана с доставкой с маркетплейса Мошенники начали красть деньги жертв благодаря схеме с доставкой с маркетплейса

Мошенники стали похищать деньги жертв, используя различные схемы обмана с доставкой с маркетплейса, предупредили в пресс-центре Министерства внутренних дел России. Кроме того, помимо кражи средств, злоумышленники взламывают аккаунты граждан на «Госуслугах». Для этих целей им необходим код из СМС-сообщения, передает ТАСС.

В сложных многокомпонентных схемах злоумышленники часто используют звонок от имени сотрудника маркетплейса о якобы имеющейся доставке, для получения которой необходимо назвать код из СМС-сообщения, — говорится в сообщении.

Как только мошенники получают код из СМС-сообщения, они начинают пугать жертв взломом аккаунта на «Госуслугах», оформлением кредитов и финансированием ВСУ. Они убеждают граждан снять деньги со счетов и передать их сотрудникам «специальных служб».

Ранее в МВД предупредили, что мошенники активно используют схемы мнимого заработка на маркетплейсах для хищения денежных средств. Они размещают объявления о дополнительном доходе и предлагают выполнять простые задания за вознаграждение, например, добавлять товары в избранное на сайтах маркетплейсов, ставить лайки и оставлять комментарии.