Полицейские рассказали о хитрой схеме мошенников на маркетплейсах

Мошенники активно используют схемы мнимого заработка на маркетплейсах для хищения денежных средств, пишет ТАСС со ссылкой на МВД. Злоумышленники размещают объявления о дополнительном доходе. Они предлагают выполнять простые задания за вознаграждение, например, добавлять товары в избранное на сайтах маркетплейсов, ставить лайки и оставлять комментарии.

После установления доверительных отношений под предлогом выкупа товара, повышения рейтинга или активации задания граждан убеждают перевести денежные средства. На этом этапе все контакты с мошенниками прекращаются. В МВД подчеркнули, что данная схема мошенничества относится к числу наиболее распространенных в настоящее время.

Ранее сообщалось, что мошенники, действующие от имени сотрудников военкоматов, начали массово обманывать россиян в период осеннего призыва. Аферисты убеждают своих жертв в возбуждении уголовных дел за неявку по повесткам, после чего выманивают у них деньги под видом взяток за решение проблем. Подобные мошеннические звонки приобрели массовый характер с середины октября.

До этого поступала информация о масштабной мошеннической схеме с фейковыми выплатами, приуроченной ко Дню народного единства. Специалисты зафиксировали более 300 фишинговых сайтов, которые предлагали россиянам получение несуществующих дивидендов от продажи нефти и газа.