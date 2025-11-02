Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 09:07

Полицейские рассказали о хитрой схеме мошенников на маркетплейсах

МВД: мошенники начали использовать схемы подработки на маркетплейсах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мошенники активно используют схемы мнимого заработка на маркетплейсах для хищения денежных средств, пишет ТАСС со ссылкой на МВД. Злоумышленники размещают объявления о дополнительном доходе. Они предлагают выполнять простые задания за вознаграждение, например, добавлять товары в избранное на сайтах маркетплейсов, ставить лайки и оставлять комментарии.

После установления доверительных отношений под предлогом выкупа товара, повышения рейтинга или активации задания граждан убеждают перевести денежные средства. На этом этапе все контакты с мошенниками прекращаются. В МВД подчеркнули, что данная схема мошенничества относится к числу наиболее распространенных в настоящее время.

Ранее сообщалось, что мошенники, действующие от имени сотрудников военкоматов, начали массово обманывать россиян в период осеннего призыва. Аферисты убеждают своих жертв в возбуждении уголовных дел за неявку по повесткам, после чего выманивают у них деньги под видом взяток за решение проблем. Подобные мошеннические звонки приобрели массовый характер с середины октября.

До этого поступала информация о масштабной мошеннической схеме с фейковыми выплатами, приуроченной ко Дню народного единства. Специалисты зафиксировали более 300 фишинговых сайтов, которые предлагали россиянам получение несуществующих дивидендов от продажи нефти и газа.

мошенники
маркетплейсы
общество
МВД
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе назвали новую опасность для ПВО Украины
Стало известно, как в транспорте Москвы отпразднуют День народного единства
Аналитики выяснили, как часто россияне находят в куртке забытые деньги
Россиянам объяснили, почему не стоит хранить коляски в подъездах
Беляш с тофу: быстрый способ сделать сытный веганский перекус
Стало известно об атаке ВСУ с химзарядами в зоне СВО
Стало известно, сколько дней займет полет до Марса
Украина намерена «бороться» с Кутузовым, Буниным и Грибоедовым
Лучший кекс за 30 минут — с орехами, какао и волшебным ароматом
Опубликовано видео с бойцами ВСУ, взятыми в плен в купянском аду
Минпросвещения анонсировало важное изменение по зачислению в педвузы
«Шлепнул по лицу»: стало известно о «пощечине Бога» для Байдена
Стало известно, где россияне чаще всего бронируют отели
Солдаты-националисты отказались помогать ВСУ в Красноармейске
Судан обратился к России после потери одного из городов
Сербский дипломат выразил уверенность в единственном исходе СВО
Фигуранту дела «шереметьевских попрошаек» ужесточили обвинение
В МО раскрыли, какой важный объект ВСУ поразил российский Су-34
В Москве приговорили банду автодилеров за мошенничество на 30 млн рублей
В Омске появятся платные городские паркинги: где придется раскошелиться?
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Один труп остался без головы: что известно о смертельном ДТП в Туле
Криминал

Один труп остался без головы: что известно о смертельном ДТП в Туле

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.