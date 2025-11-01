Мошенники изобрели новую схему в разгар осеннего призыва Мошенники от лица военкомов начали выманивать у россиян деньги под видом взяток

Мошенники от лица сотрудников военкомата начали обманывать россиян в разгар осеннего призыва, пишет Telegram-канал Baza. По его информации, аферисты убеждают жертв в наличии уголовного дела за неявку по повестке, а потом выманивают деньги под видом взяток за «решение вопроса».

В публикации говорится, что подобные звонки стали носить массовый характер с середины октября. Подписчик Даниил рассказал изданию, как его пытались убедить в том, что военная полиция якобы разыскивает его из-за неявки в военкомат. Мошенники предлагали решить вопрос с помощью взятки, а также запросил доступ к персональным данным, чтобы с ним потом связался некий сотрудник из Минобороны, который даст инструкции по передаче денег и предоставит гарантии «освобождения от призыва».

Ранее сообщалось, что ко Дню народного единства мошенники запустили масштабную схему с фейковыми выплатами. Специалисты зафиксировали более 300 фишинговых сайтов, которые предлагают россиянам получить несуществующие дивиденды от продажи нефти и газа.