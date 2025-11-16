«Много сигналов»: Ушаков о переговорах России и США по Украине Ушаков сообщил о продолжении переговоров с США по Украине после Анкориджа

Россия и США ведут переговоры по украинскому урегулированию на основе договоренностей, достигнутых в Анкоридже, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. По его словам, Москва считает эти понимания оптимальным путем к мирному решению конфликта. Дипломат также указал на недовольство многих стран Запада саммитом на Аляске.

Мы активно ведем разговор по украинскому урегулированию на основе тех пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже, — подчеркнул он.

Ушаков отметил, что Киев проинформирован о договоренностях, достигнутых президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, но украинские власти выступают против них. По его словам, недовольство выражают и некоторые европейские страны, которые «не хотят мирного урегулирования, а хотят продолжать конфликт».

Много сигналов, какие-то нравятся, какие-то нет, но основа всему — это Анкоридж, — заключил Ушаков.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что диалог между Москвой и Вашингтоном продолжается. По ее словам, министры иностранных дел двух стран осознают важность регулярного взаимодействия. Дипломат отметила, что с приходом новой американской администрации российская сторона ощутила готовность к возобновлению общения, хотя его темпы пока остаются недостаточными.