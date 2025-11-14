«Не так быстро»: Захарова раскрыла детали диалога между Россией и США Захарова: диалог между Россией и США продолжается

Диалог между Москвой и Вашингтоном продолжается, при этом главы внешнеполитических ведомств двух государств осознают важность регулярного взаимодействия, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что с приходом новой американской администрации российская сторона ощутила готовность к возобновлению общения, хотя его темпы пока остаются недостаточными, передает корреспондент NEWS.ru.

С приходом новой администрации [США] мы ощутили такое существенное желание или готовность возобновить этот диалог с их стороны. Он идет. Конечно, не так быстро, как хотелось бы, тоже очевидно, и мы это комментируем регулярно, — сказала Захарова.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что центральным вопросом в диалоге между Москвой и Вашингтоном остается тема Анкориджа. Чиновник отметил, что последовательное продвижение по данному направлению способно создать условия для мирного разрешения украинского кризиса.

Кроме того, источник в дипломатических кругах заявил о необходимости тщательной подготовки к возможному саммиту России и США. По информации собеседника, ключевым условием организации встречи является соблюдение американской стороной договоренностей, достигнутых на Аляске.