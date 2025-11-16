В Кремле рассказали, как дружба Путина и Токаева влияет на отношения стран

В Кремле рассказали, как дружба Путина и Токаева влияет на отношения стран Песков: дружба Путина и Токаева помогает развитию партнерства между странами

Дружеские отношения между президентами России и Казахстана Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым способствуют открытому обсуждению важнейших международных и региональных вопросов, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов казахстанского канала 24KZ. По его словам, теплая атмосфера между лидерами позволяет проводить содержательные переговоры по наиболее сложным темам и динамично развивать межгосударственное взаимодействие.

Дружеские отношения между Путиным и Токаевым действительно теплые, давние. <...> Это тот самый случай, когда хорошие дружеские отношения между лидерами позволяют более динамично развивать межгосударственные отношения, — сказал представитель Кремля.

Ранее Путин на встрече с Токаевым заявил о лидирующей позиции России по объемам инвестиций в казахстанскую экономику. Российский лидер подчеркнул, что Москва сохраняет статус основного торгового партнера Астаны, а отечественные компании продолжают эффективную деятельность на территории республики.

Кроме того, президент РФ в ходе переговоров с казахстанским коллегой сообщил о переходе практически всех расчетов между государствами на национальные валюты. Российский лидер акцентировал, что применение рубля и тенге во взаимной торговле формирует фундамент для устойчивого экономического развития.