Путин назвал долю расчетов России и Казахстана в национальных валютах Путин: почти 100% расчетов России и Казахстана проводят в национальных валютах

Практически 100% расчетов между Россией и Казахстаном проводятся в национальных валютах, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым. Он подчеркнул, что использование рубля и тенге в торговых отношениях создает условия для экономической стабильности, передает ТАСС.

Мы добились того, что все расчеты, практически 100%, происходят в национальных валютах, что нас не может не радовать, поскольку это создает условия стабильности для участников экономической деятельности, — отметил Путин.

Ранее сообщалось, что основными темами переговоров двух лидеров станут развитие стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также ключевые вопросы региональной и глобальной повестки. В ходе визита планируется подписание пакета документов.

Также известно, что после завершения официальных мероприятий Путин и Токаев посетят гала-концерт мастеров искусств Казахстана в Большом театре. Концерт приурочен ко дням культуры двух стран.