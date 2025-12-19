Новый год-2026
19 декабря 2025 в 16:42

Путин рассказал, что он считает главным для подростков

Путин назвал любовь к матери главным в жизни мальчиков-подростков

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией заявил, что любовь к матери — это главное в жизни мальчиков-подростков, отвечая на вопрос, что считает самым важным для мальчика в 13 лет. Он подчеркнул, что говорит без шуток и иронии.

Любить маму. Говорю без шуток, это не ирония, — ответил Путин.

Ранее президент РФ назвал бескорыстие главным критерием настоящей дружбы. Он отметил, что у него есть настоящие друзья, за которых ему не стыдно. Глава государства на «Итогах года» также признался, что никогда не записывал «видеокружочки» для своих близких в мессенджерах.

Также в ходе прямой линии Путин надиктовал послание, которое хотел бы оставить в капсуле времени для будущих поколений. В нем президент выразил уверенность, что сам факт прочтения этого текста потомками станет доказательством неразрывной связи эпох и того, что нынешнее поколение «жило не напрасно». Глава государства подчеркнул, что все труды, борьба и заботы современников были направлены на решение вызовов своего времени и мысль о будущем.

