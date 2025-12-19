Путин ответил на вопрос, есть ли у него настоящий друг

Бескорыстие — это главный критерий настоящей дружбы, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о личных отношениях на большой пресс-конференции в Гостином Дворе. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, у него есть настоящие друзья, за которых ему не стыдно.

Надо понимать, что такое настоящая дружба. Это бескорыстие. Надо признать, что когда человек находится в моем положении, большое искушение у тех, кто со мной общается. Мои друзья ведут себя очень достойно, мне за них не стыдно, — признался глава государства.

Глава государства на «Итогах года» также признался, что никогда не записывал «видеокружочки» для своих близких в мессенджерах. Речь идет в том числе о детях и внуках.

Специальная программа «Итоги года с Владимиром Путиным», объединяющая прямую линию и большую пресс-конференцию, стартовала 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы как от граждан России, так и от представителей СМИ. Кремль открыл прием вопросов 4 декабря. По последним данным, организаторам поступило свыше 3 млн обращений.