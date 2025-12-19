Новый год-2026
19 декабря 2025 в 16:21

Путин ответил на вопрос, есть ли у него настоящий друг

Путин заявил, что у него есть настоящие друзья и ему за них не стыдно

19 декабря 2025 года. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» 19 декабря 2025 года. Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы «Итоги года» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Бескорыстие — это главный критерий настоящей дружбы, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о личных отношениях на большой пресс-конференции в Гостином Дворе. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, у него есть настоящие друзья, за которых ему не стыдно.

Надо понимать, что такое настоящая дружба. Это бескорыстие. Надо признать, что когда человек находится в моем положении, большое искушение у тех, кто со мной общается. Мои друзья ведут себя очень достойно, мне за них не стыдно, — признался глава государства.

Глава государства на «Итогах года» также признался, что никогда не записывал «видеокружочки» для своих близких в мессенджерах. Речь идет в том числе о детях и внуках.

Специальная программа «Итоги года с Владимиром Путиным», объединяющая прямую линию и большую пресс-конференцию, стартовала 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Глава государства в прямом эфире отвечает на вопросы как от граждан России, так и от представителей СМИ. Кремль открыл прием вопросов 4 декабря. По последним данным, организаторам поступило свыше 3 млн обращений.

