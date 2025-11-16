Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 13:48

«Я не очень оптимистичен»: Стубб о сроках прекращения огня на Украине

Стубб заявил, что ожидать прекращения огня на Украине в этом году не стоит

Александр Стубб Александр Стубб Фото: IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Ожидать прекращения огня на Украине в ближайшее время не стоит, заявил в беседе с Associated Press президент Финляндии Александр Стубб. По его словам, хотелось бы, чтобы «хоть что-то было достигнуто» к марту следующего года.

Я не очень оптимистичен в отношении достижения прекращения огня или начала мирных переговоров, по крайней мере в этом году, — уточнил глава государства.

Также он отметил, что Европе в зимние месяцы потребуется sisu — финское слово, означающее выносливость, стойкость и упорство. Стубб призвал западных союзников продолжать оказывать поддержку Украине, несмотря на коррупционный скандал, охвативший Киев.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что заявление президента Финляндии о возможности восстановления российско-европейского диалога является нехарактерным для его прежней позиции. Он уточнил, что финский лидер все-таки относится к «лагерю „ястребов“-милитаристов».

До этого Стубб предложил новую площадку для возможных переговоров между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Политик выступил с инициативой проведения встречи в Йоханнесбурге в рамках саммита G20 в ЮАР.

Александр Стубб
Украина
Финляндия
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Детсад выплатит пятилетнему ребенку 280 тыс. рублей после одного инцидента
Магнитные бури сегодня, 16 ноября: что завтра, бессонница, головные боли
«Чтобы сразу насмерть?»: родители пришли в ужас от новой детской площадки
Три человека заживо сгорели в машине в результате ДТП под Волгоградом
Скандал с ширинкой, свингерство, «отмена»: как живет разведенный Дибров
В Гольяновском пруду нашли останки ребенка: фото с места происшествия
В Москве расследуют получение особо крупной взятки сотрудниками ФСИН
В Госдуме отреагировали на слухи о повышении пенсионного возраста
Появился подозреваемый в расчленении ребенка из Гольяновского парка
Во Львове пожаловались на «русскоговорящих котов»
Российский пилот впервые проиграл гоночному роботу в Абу-Даби
В России умерла лишившаяся части черепа из-за рака блогер
Появились новые подробности смерти ребенка, чью голову нашли в пруду
Алиев: Азербайджан завершает строительство Зангезурского коридора
Тыквенный суп, который полюбят даже скептики
В Уссурийске доверчивый таксист лишился денег из-за пассажира
Суд оштрафовал россиянку за продажу товаров с сатанистской символикой
Голова в пруду. Расчлененные останки школьника нашли в Москве: что известно
Собрала все секреты идеального салата цезарь с курицей — вкусно и легко
Секрет идеальных сырников — как в детском саду
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые
Общество

Картофельные лепешки — хоть на завтрак с маслом, хоть к селедочке с лучком. Очень вкусные и простые

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.