«Я не очень оптимистичен»: Стубб о сроках прекращения огня на Украине Стубб заявил, что ожидать прекращения огня на Украине в этом году не стоит

Ожидать прекращения огня на Украине в ближайшее время не стоит, заявил в беседе с Associated Press президент Финляндии Александр Стубб. По его словам, хотелось бы, чтобы «хоть что-то было достигнуто» к марту следующего года.

Я не очень оптимистичен в отношении достижения прекращения огня или начала мирных переговоров, по крайней мере в этом году, — уточнил глава государства.

Также он отметил, что Европе в зимние месяцы потребуется sisu — финское слово, означающее выносливость, стойкость и упорство. Стубб призвал западных союзников продолжать оказывать поддержку Украине, несмотря на коррупционный скандал, охвативший Киев.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что заявление президента Финляндии о возможности восстановления российско-европейского диалога является нехарактерным для его прежней позиции. Он уточнил, что финский лидер все-таки относится к «лагерю „ястребов“-милитаристов».

До этого Стубб предложил новую площадку для возможных переговоров между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Политик выступил с инициативой проведения встречи в Йоханнесбурге в рамках саммита G20 в ЮАР.