В Кремле назвали Стубба «ястребом-милитаристом»

Заявление президента Финляндии Александера Стубба о возможности восстановления российско-европейского диалога является нехарактерным для его прежней позиции, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Финский лидер, по словам представителя Кремля, все-таки относится к «лагерю ястребов-милитаристов», передает ТАСС.

Это нехарактерное для него заявление. Он, скорее, судя по его публичным высказываниям, до сих пор относился все-таки к лагерю таких ястребов-милитаристов, — сказал Песков.

При этом пресс-секретарь российского лидера согласился с перспективой восстановления диалога, добавив, что рано или поздно это придется делать. Комментарий прозвучал в ответ на заявление Стубба о неизбежности возобновления взаимодействия между Россией и Европой в будущем.

Ранее председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что президент Финляндии хочет занять место посредника между лидером США Дональдом Трампом и так называемой коалицией желающих. Таким образом он оценил предложение Стубба провести саммит США — Россия в ЮАР.