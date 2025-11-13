Стубб заявил, что Евросоюз возобновит отношения с Россией

Евросоюз так или иначе возобновит в будущем диалог с Россией, заявил президент Финляндии Александер Стубб. По его словам, неизвестно, в каком формате это произойдет, передает Yle.

За последние полтора года мы много обсуждали этот вопрос с европейскими коллегами. В какой-то момент, в каком-то формате диалог обязательно будет восстановлен, — отметил Стубб.

При этом президент подчеркнул, что «не обо всех переговорах и каналах влияния стоит говорить публично».

Ранее Александр Стубб предложил новую площадку для возможных переговоров между лидерами России и Соединенных Штатов Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Глава государства выступил с инициативой проведения встречи в рамках саммита G20 в Южно-Африканской Республике. Согласно предложению, саммит в Йоханнесбурге в конце ноября может стать местом для диалога по вопросам в том числе и контроля над ядерными вооружениями.

Также Стубб выразил мнение, что европейские государства могут смягчить санкционное давление на Россию при условии прекращения боевых действий на Украине. Финский лидер уточнил, что отмена ограничительных мер против Москвы не будет осуществлена одномоментно.