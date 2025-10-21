«Вижу в этом возможность»: Стубб озвучил России новое предложение по СВО Стубб не исключил ослабление санкций против России в случае прекращения огня

Европейские государства могут смягчить санкционное давление на Россию при условии прекращения боевых действий на Украине, о чем заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью британскому изданию Times. Финский лидер уточнил, что отмена ограничительных мер против Москвы не будет осуществлена одномоментно.

Если мы начнем с прекращения огня, а затем начнем рассматривать последовательную отмену санкций как цену за прекращение Россией военных действий и вывод войск, то я вижу в этом возможность, — сказал политик.

Лидер республиканцев в сенате США Джон Тьюн заявил, что рассмотрение законопроекта о новых американских санкциях в отношении России приостановлено до проведения саммита президентов США и России в Будапеште. Законодательная инициатива, предложенная сенаторами в апреле 2025 года, предусматривает введение 500%-х пошлин на импорт из государств, приобретающих российские энергоносители и уран.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто говорил, что его страна не будет блокировать принятие 19-го пакета санкций Европейского союза против России. Дипломат пояснил, что из окончательной редакции документа исключены положения, способные затронуть национальные интересы страны.