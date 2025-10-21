Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 08:17

В США «поставили на паузу» законопроект о санкциях против России

Сенатор Тьюн: в США отложили рассмотрение новых санкций против России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Законопроект о новых американских санкциях против России поставили на паузу, заявил лидер республиканцев в сенате США Джон Тьюн. По его словам, которые передает Bloomberg, этот вопрос отложен до встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите в Будапеште.

Законопроект о санкциях является инструментом в арсенале президента, который он может использовать против россиян, чтобы заставить их сесть за стол переговоров. По крайней мере, сейчас мы намерены нажать кнопку паузы, — подчеркнул политик.

Речь идет о проекте закона, предложенном сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем в апреле 2025 года. Он предусматривает введение 500%-х пошлин на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ и уран, если Москва не согласится на длительный мир с Киевом.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема выразил мнение, что европейские политики мешают установлению мира на Украине своей эскалационной политикой в отношении России. Также он раскритиковал действия Евросоюза в преддверии саммита РФ и США в Венгрии.

До этого стало известно, что Будапешт не будет препятствовать принятию нового пакета антироссийских санкций. Как объяснил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, из документа были исключены положения, затрагивающие национальные интересы.

США
Россия
санкции
Владимир Путин
Дональд Трамп
