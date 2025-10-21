В США «поставили на паузу» законопроект о санкциях против России

В США «поставили на паузу» законопроект о санкциях против России Сенатор Тьюн: в США отложили рассмотрение новых санкций против России

Законопроект о новых американских санкциях против России поставили на паузу, заявил лидер республиканцев в сенате США Джон Тьюн. По его словам, которые передает Bloomberg, этот вопрос отложен до встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите в Будапеште.

Законопроект о санкциях является инструментом в арсенале президента, который он может использовать против россиян, чтобы заставить их сесть за стол переговоров. По крайней мере, сейчас мы намерены нажать кнопку паузы, — подчеркнул политик.

Речь идет о проекте закона, предложенном сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем в апреле 2025 года. Он предусматривает введение 500%-х пошлин на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ и уран, если Москва не согласится на длительный мир с Киевом.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема выразил мнение, что европейские политики мешают установлению мира на Украине своей эскалационной политикой в отношении России. Также он раскритиковал действия Евросоюза в преддверии саммита РФ и США в Венгрии.

До этого стало известно, что Будапешт не будет препятствовать принятию нового пакета антироссийских санкций. Как объяснил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, из документа были исключены положения, затрагивающие национальные интересы.