«Уже проиграли»: в Финляндии сделали громкое заявление по Украине Политик Мема: Европа мешает установлению мира на Украине

Европейские политики мешают установлению мира на Украине своей эскалационной политикой в отношении России, заявил в соцсети Х член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема. По его словам, Запад уже проиграл в этом конфликте.

Мы уже проиграли в конфликте на Украине, а если продолжим способствовать его продолжению, то лишь усугубим ситуацию, особенно для Украины, — подчеркнул политик.

Также он раскритиковал действия Евросоюза в преддверии саммита России и США в Венгрии. Эксперт считает, что обсуждение 19-го пакета санкций против Москвы неприемлемо в условиях ожидающихся переговоров, которые могут поспособствовать мирному урегулированию конфликта. По мнению Мемы, ЕС заинтересован в эскалации конфликта и не руководствуется ценностями демократии.

Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил об активной подготовке европейских стран НАТО к войне с Россией. По его словам, в рамках этой подготовки проводится комплексное обеспечение ресурсами сил быстрого реагирования Альянса.