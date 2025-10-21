Венгрия поддержит санкции против РФ после уступок Брюсселя Сийярто: Венгрия не будет блокировать 19-й пакет антироссийских санкций от ЕС

Венгрия не будет препятствовать принятию 19-го пакета санкций Евросоюза против России, заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто, передает Euractiv. Он пояснил, что из документа исключены положения, затрагивающие национальные интересы.

У нас нет планов его блокировать. Нам удалось отменить все меры, которые противоречили бы нашим национальным интересам, — сказано в сообщении.

При этом глава внешнеполитического ведомства подверг критике санкционную политику ЕС, отметив ее неэффективность в разрешении конфликта на Украине. На вопрос об участии в разработке следующего раунда ограничений Сийярто ответил категоричным отказом, заявив о нежелании участвовать в «безумных вещах».

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европейской комиссии нужно отказаться от «антироссийских очков» и пересмотреть энергетическую политику в отношении России. Он подчеркнул, что отказ от российских энергоресурсов напоминает «выстрел в собственное колено», а план REPowerEU назвал «абсолютной глупостью».