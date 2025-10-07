Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 14:42

В Словакии призвали ЕК снять «антироссийские очки»

Фицо: политика ЕК по отказу от российских энергоресурсов абсурдна

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Европейской комиссии нужно отказаться от «антироссийских очков» и пересмотреть энергетическую политику в отношении России, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Политик в ходе выступления на энергетическом форуме, видеозапись которого опубликована на его странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена), заявил, что отказ от российских энергоресурсов напоминает «выстрел в собственное колено», а план REPowerEU назвал «абсолютной глупостью».

Пожалуйста, сбросьте в Европейской комиссии с глаз эти антироссийские очки. Если вы их снимете, мы будем принимать решения более рационально и нормально, — подчеркнул Фицо.

Отдельную озабоченность словацкого премьера вызвали дискуссии о возможном включении российского ядерного топлива в план REPowerEU. Фицо предупредил, что такой шаг создаст серьезную угрозу для энергетической безопасности Европейского союза.

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что лидеры стран Европы санкциями в отношении Москвы загнали себя в «антироссийское болото». По его словам, политики не могут выбраться из него и приступить к урегулированию конфликта на Украине.

Словакия
Еврокомиссия
санкции
Россия
