Пушков увидел двойной смысл в словах Стубба

Президент Финляндии Александр Стубб хочет занять место посредника между лидером США Дональдом Трампом и так называемой коалицией желающих, сообщил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале. Таким образом он оценил предложение Стубба провести саммит США — Россия в ЮАР.

Президент Финляндии Стубб отыгрывает двойную партию. С одной стороны, сливается в антироссийском порыве с самым агрессивным крылом в ЕС. <…> С другой — всячески подмазывается к Трампу, играет с ним в гольф и демонстрирует понимание его логики, надеясь занять место главного посредника между Трампом и лидерами «коалиции желающих», которых президент США недолюбливает, — написал Пушков.

Ранее Стубб предложил вместо Венгрии новую площадку для возможных переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Он выступил с инициативой проведения встречи в рамках саммита G20 в Южно-Африканской Республике.

До этого Стубб заявил, что европейские государства могут смягчить санкционное давление на Россию при условии прекращения боевых действий на Украине. Финский лидер уточнил, что отмена ограничительных мер против Москвы не будет осуществлена одномоментно.