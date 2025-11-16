Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Секрет идеальных сырников — как в детском саду

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Сырники из творога — это уютное утро, аромат ванили и ощущение домашнего тепла. Этот рецепт прост и всегда удается, если соблюдать пропорции и не спешить.

Для приготовления понадобятся 400 г творога средней жирности, 2 ст. ложки сахара, 1 яйцо, 3 ст. ложки муки (и немного для обсыпки), щепотка соли и немного ванильного сахара.

Творог перетирают через сито или взбивают блендером до однородной консистенции. Добавляют яйцо, сахар, соль и ваниль — все перемешивают до кремовой массы. Затем всыпают муку и замешивают мягкое, слегка липкое тесто.

Формируют небольшие круглые лепешки, обваливают в муке и обжаривают на растительном масле на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. После этого сырники можно довести до готовности под крышкой или запечь в духовке 10 минут при 180 градусах.

Подаются домашние сырники горячими — со сметаной, медом, вареньем или свежими ягодами. Их вкус невозможно спутать ни с чем: нежный, чуть сладковатый и по-настоящему домашний.

Ранее мы поделились рецептом классического оливье.

